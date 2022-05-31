رئيس الجمهورية يتلقى دعوة رسمية لحضور مؤتمر قمة المناخ في شرم الشيخ

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل اليوم، سفير جمهورية مصر لدى العراق وليد محمد إسماعيل"، مبينا ان "السفير نقل تحيات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للرئيس برهم صالح، وأوصل له دعوة رسمية لحضور مؤتمر قمة المناخ في شرم الشيخ، فيما حمّل الرئيس صالح، السفير المصري، تحياته واعتزازه إلى الرئيس السيسي".وأكد صالح أن "العلاقات العراقية المصرية مهمة، وضرورة العمل على رفع مستوى التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والبيئية لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين وكل المنطقة".فيما اشار الى السفير وليد محمد إسماعيل "اعتزاز القيادة المصرية بالعلاقات مع العراق، والتطلع نحو تعزيزها في مختلف المجالات، والتزام مصر بدعم أمن واستقرار العراق وشعبه".