الزاملي يترأس اجتماعاً للصحة النيابية لمناقشة إمكانية تعيين خريجي المهن الصحية

وذكرت الدائرة الإعلامي للبرلمان في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "لجنة الصحة والبيئة النيابية عقدت اجتماعاً برئاسة الزاملي، وحضور وزير الصحة والكادر المتقدم للوزارة، ورئيس المجلس الاتحادي، ووكيل وزارة الزراعة، ونقيب صيادلة العراق، وممثلي الامانة العامة لمجلس الوزراء".وأضاف البيان، أن الاجتماع "يأتي لمناقشة إمكانية تعيين خريجي المهن الصحية والطبيه لعام 2020 – 2021".