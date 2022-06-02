العراق والولايات المتحدة يؤكدان استمرار التنسيق في مجال مكافحة الارهاب

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي بعد استلام اوراق اعتمادها".واضاف ان " الجانبين اكدا على استمرار التعاون الأمني والتنسيق في مجال مكافحة الإرهاب".واشار البيان الى ان "الكاظمي اوضح ان العراق يولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية"، مبينا: "رغبة الحكومة العراقية في التعاون والعمل من أجل ترسيخ الاستقرار الإقليمي والدولي".ولفت البيان الى ان "السفيرة الأمريكية أكدت تطلع الولايات المتحدة الأمريكية إلى تعاون أوثق مع العراق في مختلف المجالات".