العراق وايران يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين

وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "وزير الصحة نقل تحيات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إلى الرئيس برهم صالح، فيما حمّل رئيس الجمهورية، تحياته إلى الرئيس الإيراني".واضاف انه "جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الجارين، وأهميتها للشعبين الصديقين بما يخدم البلدين وكل المنطقة، كما تم التأكيد على أهمية المضي في تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وتبادل الخبرات وتفعيل التفاهمات والاتفاقات المبرمة بين الجانبين، والتعاون في المجال الصحي ومواجهة الأمراض والأوبئة".واشار البيان الى ان "الوزير بهرام عين اللهي، أكد دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لأمن واستقرار العراق، والتطلع نحو توسيع آفاق التعاون الثنائي بين البلدين وبما يخدم مصالح الشعبين الصديقين".