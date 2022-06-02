بعد قليل.. الضاري ضيف برنامج عشرين على السومرية

تبث قناة السومرية الفضائية، بعد قليل حلقة جديدة من برنامج "عشرين".



وضيف حلقة اليوم الأمين العام للمشروع الوطني العراقي جمال الضاري.

وبرنامج "عشرين" هو سياسي حواري خارج عن المألوف تبثه قناة السومرية بعد التاسعة مساءً من الثلاثاء والخميس، يعتمد النمط السريع ويقوم على الجرأة في محاكاة الأحداث الراهنة، يجيب عن الأسئلة العالقة بشكل مختصر ومفيد ويمنح المشاهد فرصة تلخيص الأحداث السياسية اليومية، عشرون سؤالاً يلخصون قراءة سريعة ودقيقة للأحداث مع ضيوف من صانعي القرار والقياديين في البلاد، من تقديم الإعلامي محمد سامي.