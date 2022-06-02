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الضاري: لا نقبل الحلول الترقيعية ونخشى على البلاد من الصراع

سياسة

2022-06-02 | 14:51
الضاري: لا نقبل الحلول الترقيعية ونخشى على البلاد من الصراع
2,856 مشاهدة

أكد الأمين العام للمشروع الوطني العراقي جمال الضاري، الخميس، عدم القبول بالحلول الترقيعية، وفيما اعرب عن خشيته على البلاد من الصراع السياسي، اعتبر أن هناك هناك مشكلة معقدة في العراق.

وقال الضاري خلال حديثه لبرنامج "عشرين" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "الحل في العراق وفق رؤية المشروع الوطني العراقي ولا نقبل الحلول الترقيعية"، مشدداً بالقول "نحشى على البلاد من الصراع السياسي".
 
واعتبر الضاري أن "هناك مشكلة معقدة في العراق والشعب العراقي غير مسؤول عنها"، مشيراً الى أن "الحل بالحوار الوطني ويؤسس على أسس صحيحة وعلى قاعدة واضحة مصلحة الشعب العراقي أولا".
 
ولفت الضاري الى أن "فكرة الأمن الغذائي ابتداءً فكرة صحيحة وهو ليس موازنة"، داعياً الى "المحافظة على القضاء".
 
وتابع "قد نصل الى الفوضى في ظل وجود السلاح"، مستدركاً "إذا لم نجلس للحوار"، مضيفاً "الفتنة دائما موجودة لكن هناك أسباب لخروجها".
 
الى ذلك، اعتبر الضاري أن "السنة لا يخدمهم إلا عراق قوي لأنهم تحملوا الكثير أيام المقاومة والاحتلال"، متسائلا "ماذا قدمت المناصب الى السنة"، مضيفاً "ليس لدينا علاقة بالإطار والتحالف الثلاثي".
 

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