علاء الركابي يعلن تجميد عضويته في جميع مفاصل "امتداد"

وقال الركابي في بيان ورد للسومرية نيوز، "أخلصت لمشروع امتداد بكل ذرة من كياني وقدمت كل ما أستطيع، ولم أبخل على المشروع بشيء أبدا، وساهمت بكل طاقتي بكل ما أستطيع في كل مفاصل ومراحل إنشاء هذا الكيان السياسي الأمل".وأضاف، "أعلن عن تجميد عضويتي في جميع مفاصل الحركة الإدارية والنيابية ولمدة ستة أشهر قابلة للتجديد ولغاية عقد المؤتمر العام الأول الذي يخصص حسب النظام الداخلي لانتخاب أمين عام جديد وأمانة عامة جديدة، وقد أبلغت أعضاء الأمانة العامة بهذا القرار".