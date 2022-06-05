العراق يدعو لمسار حواري لاحتواء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية

وقالت وزارة الخارجية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن حسين "شارك في إجتماع مجموعة الإتصال العربيَّة على المُستوى الوزاريّ بشأن الأزمة في أوكرانيا، إذ عُقد عبر الفيديو كونفرنس، وذلك بمُشارَكة الأمين العام للجامعة الدول العربيَّة أحمد أبو الغيط، ووزراء خارجيَّة جُمهوريَّة مصر العربيَّة، والمملكة الأردنيَّة الهاشميَّة، والمملكة العربيَّة السعوديَّة، والإمارات العربيَّة المتحدة، وجُمهوريَّة الجزائر الديمقراطيَّة".وقدم حسين في مُستهل "الشكر للأمانة العامّةِ للجامعة العربيَّة ولأمينها العام على الاستجابة لطلب العراق لعقد هذا الإجتماع، مؤكداً على أنَّ تشكيل مجموعة الإتصال كان على أساس إدراك مخاطر وإنعكاسات الحرب بين روسيا وأوكرانيا على مُجمل الوضع العالميّ سيما في مجالات الطاقة والأمن الغذائيّ، مُشيراً إلى أنَّ حالة الحرب أصبحت أكثر تأثيراً وتعقيداً على المنطقة، بالنظرِ للمخاطرِ المتزايدة في العديد من البلدان جرّاء إرتفاع أسعار الطاقة والنقص الحاصل في العديد من أنواع المُؤَن وأثر ذلك في مُختلِف المُجتمعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".وفي الختام، أشادَ المُجتمعون "بمُبادرة العراق لعقد الإجتماع وتدارس الآليات المُمكنة للعمل على تفعيل المُقترح".