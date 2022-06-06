لجنة نيابية تطالب بتضمين 900 مليار للشهداء وضحايا الارهاب ضمن "الأمن الغذائي"

وقال رئيس اللجنة أحمد الجبوري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "اجتماعنا مع اللجنة المالية ومطالبتهم بتضمين قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية بمبلغ قدره ٩٠٠ مليار لشهداء الحشد الشعبي وضحايا الارهاب والعمليات الإرهابية وضحايا النظام السابق اضافة لتخصيص مبلغ خمسون مليار دينار لفتح المقابر الجماعية في محافظة نينوى وتحديدا مقبرة الخسفة".واضاف أن "لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسين على ستصوت القانون".