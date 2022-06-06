تأكيد عراقي - مصري - أردني على تأسيس أطر تعاون إقليمي ترتكز على الاقتصاد

وقال مكتب صالح في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "استقبل اليوم الإثنين 6 حزيران 2022 في قصر السلام ببغداد، وزيري خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري والمملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي بحضور وزير الخارجية فؤاد حسين، إذ أكد الرئيس حرص العراق على تعزيز العلاقات مع مصر والأردن في مختلف المجالات، وتوسيعها عبر التفاهمات وأطر التعاون الثلاثي المُتفق عليها، في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، وتنسيق المواقف من أجل إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة، لافتا إلى أن أمن العراق واستقراره وموقعه الجغرافي بين جيرانه وأشقائه عنصر لا غنى عنه لأمن المنطقة".وأضاف، أن "هناك حاجة ماسة لتخفيف التوترات ونزع فتيل الأزمات في المنطقة، والركون إلى الحوار في حسم المسائل العالقة من أجل تمهيد الطريق نحو أطر تعاون إقليمي يرتكز على التعاون الاقتصادي والتجاري لمواجهة التحديات المشتركة والمتمثلة بالأمن والاقتصاد وأزمة التغير المناخي".ونقل الوزيران "تحيات الرئيس المصري السيد عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني، إلى الرئيس برهم صالح، فيما حمّل الرئيس، الوزيرين، تحياته إلى الرئيس السيسي والملك عبد الله الثاني. وأكد الوزيران حرص بلديهما على أمن واستقرار العراق وتعزيز التعاون المشترك".