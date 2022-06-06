الكشف عن تفاصيل مباحثات وزيري خارجية مصر والأردن في العراق

وصباح اليوم، وصل وزيرا الخارجية المصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي إلى بغداد.وقال حسين في مؤتمر صحافي، حضره مراسل السومرية نيوز، إن "زيارة وزيري خارجية مصر والاردن تأتي ضمن سياق التباحث المستمر بشأن قضايا تخص البلدان الثلاث والمنطقة،وأضاف، أن "المرحلة الحالية نواجه فيها تحديات عديدة، خاصة التحدي الكوني بمواجهة فيروسكورونا بالإضافة إلى تحدي الحرب الروسية الأوكرانية"، مردفاً: "على الرغم من أن الحرب تحدث في أوروبا لكن أثارها مرتدة على المنطقة برمتها".وأشار إلى "دراسة تأثيرات أبعاد هذه الحرب على الوضع السياسي والاقتصادي للمنطقة، وتأثيرها على أزمة الطاقة، وتأثير هذا التضخم الاقتصادي على المجتمعات العربية".وتابع حسين، أنه "تم التطرق الى كيفية العمل المشترك في مواجهة هذه التحديات، في الإطار الثلاثي، فضلاً عن مناقشة العمل بين الوزارات القطاعية بين العراق ومصر والأردن، بالإضافة إلى التطرق إلى أهمية بناء التكامل الاقتصادي ومواجهة خطر الأمن الغذائي".في السياق، أشار وزير خارجية مصر، سامح شكري، إلى أن "زيارته إلى العراق فرصة سانحة لتعزيز التعاون الثلاثي"، مؤكداً أن "هدف الإطار الثلاثي هو دعم العراق".وذكر شكري في حديث خلال المؤتمر، "نعمل على تعزيز موقف العراق واستعادة مكانته في المنطقة والعالم، كما نتطلع إلى استمرار العمل والتنسيق بين البلدان الثلاثة، ونعمل على تكوين رؤية موحدة لمواجهة التحديات".وأكد وزير خارجية مصر، أن "الربط الكهربائي بين البلدان الثلاثة وصل إلى مراحل متقدمة".من جانبه، شدد وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، على "المضي في التعاون الثلاثي بين بغداد وعمان والقاهرة"، مؤكداً وقوف بلاده إلى جانب العراق "لمواجهة تحدياته"، قائلاً: "أمن العراق من أمننا".وأضاف الصفدي، خلال المؤتمر، أنه "تم التطرق إلى القضية الفلسطينية، وبحث تبعات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية".وتابع، "اتفقنا مع العراق على الربط الكهربائي وسيبدأ التزويد بداية العام المقبل"، مبيناً أنه "تم تحقيق 90 بالمئة في إطلاق المدينة الصناعية".