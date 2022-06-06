وزير خارجية مصر للسومرية: الربط الكهربائي قريب من الإنجاز

شكري وفي معرض إجابته على سؤال لمراسل السومرية نيوز حول المنفعة المتحققة من العمل المشترك بين بغداد وعمان والقاهرة، وذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في بغداد، اليوم، قال أن "العلاقة بين العراق ومصر والأردن تسعى إلى تعزيز مكانة هذه الدول"، مبيناً أن "التكامل الاقتصادي بين بغداد والقاهرة وعمان يحتل مركزاً هاماً في هذه العلاقة".ولفت إلى أن "المشاريع بين هذه الدول الثلاث تدر فائدة كبيرة من ناحية توفير فرص العمل وتوفير العائدات كالربط الكهربائي والمدينة الصناعية وغيرها"، مضيفاً أن "الربط الانبوبي النفطي يأتي بهدف تنويع مراكز تصدير النفط العراقي لتحقيق المرونة الاقتصادية".وتابع شكري "نسير بخطى وثقة مع الادراك العام بضرورة الاسراع في تحقيق العوائد.. الربط الكهربائي هو الاقرب للتحقق بين الدول الثلاث؛ لخلق القدرة على الانطلاق بالنشاط الصناعي".وأكد، أن "المشاريع الصناعية في جذب الاستثمارات لها فائدة متساوية بين الدول الثلاث، من ناحية ايجاد البنية الاساسية من حيث توفير التشريع لتسريع هذا العمل الذي يمكن ان يحقق ما له القدرة على تحقيق احتياجات شعوب هذه البلدان".