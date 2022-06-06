الديمقراطي الكردستاني: ريبر أحمد مرشحنا الوحيد لمنصب الرئيس

وقال خليل في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، ان "مبادرة زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني لم تكن متاخرة ومنذ بداية الانتخابات انطلقت المبادرة لتوحيد الطرف السني والبيت الشيعي والطوائف الاخرى وذهبنا الى الطرف الكردي الاخر ولكن لم نوفق على الاتفاق على رئيس الجمهورية".واضاف: "حاولنا المحافظة على العملية السياسية بالتحالف مع التحالف الثلاثي وتشكيل تحالف انقاذ وطن للحفاظ على حقوق العراقيين كافة والكرد خاصة وبناء مؤسسات حكومية قوية".واشار خليل الى انه "كانت هناك مبادرات عديدة للصدر للخروج من الانسداد السياسي واخرها التي اعطت للمستقلين فرصة تاريخية وحقيقية لانقاذ العراق"، موضحا ان "بارزاني ابدى ترحيبا كبيرا بمبادرة المستقلين ووعد بدراستها ودعمها".وتابع: "المستقلين بامكانهم ان يحلو الانسداد السياسي بالتحالف مع الكتل الكبيرة واذا تحالفوا مع انقاذ وطن سيحققوا الاغلبية للخروج من الانسداد السياسي".واوضح ان "الحوارات بين البارتي واليكتي مستمرة والرئيس بارزاني يرحب بطرح مبادرات لحل الازمات وقد طرحنا ان يكون العراق دائرة انتخابية واحدة للتخلص من البيوتات والمشاركة من جميع العراقيين ولكن لم يتم قبول تلك الفكرة".وبين خليل انه "يمكن ان تكون هناك اجواء ايجابية داخل البيت الكردي واختيار رئيس الجمهورية ليس المشكلة الوحيدة ومرشحنا الوحيد لمنصب رئيس الجمهورية هو ريبر احمد ولكن والمشكلة في الطرف الاخر".وختم: "لن نوافق على قانون الامن الغذائي ما لم يضمن جميع حقوق العراقيين دون استثناء".