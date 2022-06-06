نائب مستقل: نحن نواة الكتلة الشيعية الاكبر

وقال الحسيني في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، ان "زيارة اربيل لم تكن مخيبة للامال وكان هناك ترحيب من مسعود بارزاني ونجيرفان بارزاني وهناك وعود لدراسة المبادرة".واضاف: "ما لم يراعي الجميع من سقف مطالبه سيبقى الجميع في محله، ونحن ذهبنا بمبادرة من بنودها ان يذهب المستقلون لتشكيل كتلة اكبر مع الكتل الكبيرة الشيعية وان تكون عمود العملية السياسية وترشيح رئيس مجلس الوزراء ورئيس جمهورية يحظى بقبول وطني وتمكين الحكومة من الخروج بالعراق الى بر الامان".واوضح الحسيني: "هناك 46 نائبا منضمون لمبادرة المستقلين وكنا 25 نائبا عند الاعلان ولكن هناك من يمثل اكثر من نائب ونحن لسنا متفرجين وانما نحن جزء من الحل"، مؤكدا ان "المستقلين جاءوا نتيجة اخفاق الحكومات السابقة ونحن لا نستطيع ان ننحاز الى طرف دون الاخر ولكن يجب ان نوافق بين الجميع من اجل تشكيل الحكومة".واشار الحسينى الى ان "المستقلين هم نواة الكتلة الشيعية الاكبر والبقية تلتحق بنا لتحقيق الاغلبية والخروج من الانسداد السياسي وتسمية رئيس مجلس الوزراء وتشكيل حكومة تلبي جميع مطالب العراقيين".