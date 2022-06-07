الإطار التنسيقي يبحث مع الاتحاد الوطني الكردستاني إنهاء الانسداد السياسي

وذكر الإطار في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الإطار والاتحاد، استعرضا مستجدات الوضع السياسي والامني في البلاد، كما تم التطرق الى الحوارات الجارية بين القوى السياسية حول تشكيل الحكومة".وأكد الجانبان على "أهمية التواصل الجاد بين جميع الاطراف لانهاء حالة الانسداد السياسي التي تعاني منها العملية السياسية في الوقت الراهن ، والاسراع في تشكيل حكومة تحفظ حقوق العراقيين بعيدا عن الاقصاء والتهميش".