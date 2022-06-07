دعوة برلمانية لمحاسبة كردستان لهذا السبب

وقالت الموسوي في حديث للسومرية نيوز، ان "حكومة الاقليم وقضائها يستهين بأعلى سلطة قضائية في البلد وهذه سابقة خطيرة وعلى الحكومة ان تقف بشكل مباشر لايقاف هذه الاستفزازات وعدم تطبيق القرارات القضائية ".واضافت "نحن بدورنا كممثلين عن الشعب سيكون لنا موقف حقيقي في حال استمرت الحكومة بارسال الاموال الى الاقليم دون استلام الصادرات النفطية عن طريق شركة سومو".