لجنة العمل تبدأ مناقشة مسودة قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال

عقدت لجنة العمل النيابية، اليوم الاربعاء، اجتماعا لمناقشة مسودة قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.

وذكر بيان للدائرة الاعلامية ورد لـ السومرية نيوز، أن "لجنة العمل بدات مناقشة مسودة قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال".