الزاملي يحدد موعداً لتشكيل رئاسات دائمة لجميع اللجان النيابية

وذكر المكتب الإعلامي للزاملي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "ترأس اجتماعين منفصلين للجنتي النزاهة النيابية ، والعمل ومنظمات المجتمع المدني النيابية، بحضور رؤساء واعضاء اللجنتين المذكورتين".وأضاف البيان، أن "اجتماع لجنة النزاهة، جرى خلاله بحث التداخل في مهام وصلاحيات بعض اللجان سيما التي تم شطرها خلال الدورة الحالية، أو التي جرى استحداثها لمواكبة الحاجة الرقابية والتشريعية للبلد"، مبيناً "وجود مساعي لتعديل النظام الداخلي للمجلس وفق المتغيرات الجديدة وانهاء حالة التداخل وتحديد صلاحية كل لجنة بما يضمن عدم التجاوز على مهام اللجان".وتابع ان "لجنة النزاهة تُعد من اللجان الاساسية لمراقبة الاداء الحكومي، وهي جدار الصد الاول في الحرب الحالية والمقبلة على الفاسدين والحد من الفساد الذي انهك دولتنا وشعبنا"، مؤكداً أن "مطلع الفصل التشريعي المقبل سيشهد تشكيل رئاسات دائمية لكل اللجان".وأشار البيان إلى أن الزاملي "عقد اجتماعاً اخر مع لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني، وجرت المباشرة في مناقشة مقترح قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال"، موجهاً بالإسراع "في إعداده وإنضاجه بالتنسيق مع لجنة الخدمات".وأكد الزاملي، أن "القانون سيسهم في ايجاد المزيد من فرص العمل وانعاش قطاعات غير مفعلة مثل الزراعة والصناعة والخدمات والسياحة، وتشجيع الاستثمار".