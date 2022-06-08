العراق وفرنسا يبحثان إطلاق سياسات معالجة آثار التغير المناخي

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "استقبل وفد مجلس الشيوخ الفرنسي برئاسة نيكول دورانتون، عضوة المجلس ورئيسة مجموعة الصداقة العراقية الفرنسية، إذ شهد اللقاء مناقشة تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، ومناقشة جهود الحكومة العراقية في اطلاق سياسات معالجة آثار التغير المناخي، والخطط الحالية للإصلاح الاقتصادي، حيث أشار الوفد إلى دعم فرنسا لهذه التوجهات الإصلاحية في الاقتصاد العراقي".وبحث اللقاء "التعاون العسكري، والأمني، وأهمية تطوير العمل والتعاون في ملاحقة عمليات تحركات إرهابيي داعش، ومنع الأشخاص الساعين إلى الالتحاق بفلولهم الإرهابية".وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن "العراق يولي أهمية كبيرة للشراكة مع فرنسا، وتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية".من جانبها، أعربت رئيس وفد مجلس الشيوخ من جانبها، عن "أهمية التطوير والتعزيز اللذين شهدته العلاقات العراقية الفرنسية في ظل الحكومة العراقية الحالية، مشيرة إلى أولوية استثمار الزخم الذي أطلقه مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون، وضرورة البناء على مقرراته وتوسعتها".وبيّنت "رغبة الجانب الفرنسي في مدّ التبادل الثقافي مع العراق وتوسيع تدريس اللغة الفرنسية في المؤسسات التعليمية العراقية، وتطوير التعاون الثنائي في هذا الإطار".