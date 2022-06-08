اتفاق برلماني على تضمين تخصيصات إضافية لـ"الدعم الطارئ"

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "البرلمان قرع جرسه لدعوة النواب إلى حضور الجلسة المخصصة لتمرير قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".جاء ذلك، وفق المصدر، عقب انتهاء اجتماع بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورؤساء الكتل داخل مجلس النواب.وأشار إلى أن "الاجتماع تمخض عنه اتفاق أولي على تضمين تخصيصات إضافية للمحافظات بحسب النسب السكانية ومستوى الفقر ومستحقات العقود والمحاضرين ضمن قانون الأمن الغذائي".