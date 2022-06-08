الناتو: استقرار العراق سينعكس إيجاباً على الاستقرارين الإقليمي والدولي

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "استقبل اليوم الأربعاء، القائد الجديد لبعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) للاستشارة والتدريب في العراق الجنرال جيوفاني إيانوتشي، والوفد المرافق له".وناقش اللقاء "عمل بعثة حلف الناتو في العراق، والسبل الكفيلة لتطويره وتجاوز اية مصاعب قد تواجهه".وأكد الكاظمي، على "أهمية تعزيز التعاون مع حلف الناتو في مجال تدريب القوات الأمنية العراقية، وتطوير كفاءتها على المستوى المؤسساتي، ورفع مهارات الأداء لأفراد القوات الأمنية".من جانبه، بين رئيس بعثة حلف الناتو "أهمية العلاقة مع العراق؛ كونه بلداً محورياً في المنطقة والعالم، وأن استقراره سينعكس إيجاباً على الاستقرارين الإقليمي والدولي، مثمنا الدور الذي تقوم به الحكومة العراقية في هذا الاطار".وأشار إيانوتشي إلى "استعداد بعثته للعمل على وفق أولويات الحكومة العراقية في مجال التدريب، وبناء القدرات الأمنية".