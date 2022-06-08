الصدر يصدر بياناً بعد إقرار قانون الدعم الطارئ - عاجل

وقال الصدر في تغريدة عبر تويتر، إنه "يعد إقرار البرلمان لقانون الأمن الغذائي والتنمية انتصارا آخرا لفسطاط الاصلاح. وقد ثبت للجميع قوة البرلمان العراقي التي لم يسبق لها مثيل في السنوات السابقة".وأضاف، "لكن القلق كل القلق من تسلط الفاسدين على هذا القانون وتطبيقه فلا ينبغي التغافل عن أن تواجد الكتلة الصدرية حالياً لا يتعدى البرلمان ولا وجود لها في التشكيلة الوزارية الحالية".وتابع الصدر، "نقترح تشكيل لجنة برلمانية رقابية ومن اللجان المتخصصة وذات الصلة لمنع التلاعب والفساد في تطبيق بنود قانون الأمن الغذائي والا ضاعت لقمة الشعب مرة أخرى. وسوف لن اتهاون في كشف كل من تسول له نفسهالتلاعب بقوت الشعب ولقمته".وصوت البرلمان، اليوم، على قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية" بالمجمل.