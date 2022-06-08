بالجداول.. السومرية تنشر قانون "الأمن الغذائي" بنسخته المصوت عليها

تنشر وكالة السومرية نيوز، قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية" بنسخته النهائية، والتي تم التصويت عليها اليوم الأربعاء.



وصوت البرلمان، اليوم، على قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية" بالمجمل.