خشان يكشف عزمه الطعن بالأمن الغذائي ويؤكد: فيه مخالفات

وقال خشان خلال حديثه لبرنامج "بالمختزل" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "هذا القانون سوف اطعن به لو صوت عليه الأنس والجن"، مؤكدة "وجود فيه مخالفات كثيرة وداخل القانون مشكلات".وأضاف خشان أن "هناك نسخة أخرى من القانون كانت متداولة قبل التصويت"، مشيراً الى أن "نسبة كبيرة من أعضاء البرلمان هم مستقلون ليس لهم رأي وغير مؤثرين".واعتبر خشان أن "هذا القانون مرر باتفاق سيء جداً، وهناك فقرات خارج صلاحيات حكومة تصريف الأعمال"، مؤكداً أن "القانون شرع لتكريس الانسداد السياسي".وبشأن ما اعلنه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من تشكيل لجنة لتتفيذ القانون، قال خشان "مستعد لاكون احد اعضاء اللجنة".واقترح الصدر، تشكيل لجنة برلمانية لمنع التلاعب والفساد في تطبيق بنود قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.وصوت مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.