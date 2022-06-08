الكاظمي يعلق على انفجار أربيل

وقال الكاظمي خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور البارزاني، بحسب بيان لمكتبه، إن "الاعتداء الذي تعرضت له مدينة أربيل، مساء اليوم الأربعاء، بطائرة مسيرة، يترجم إصرار البعض على تكريس منطق الفوضى وضرب مفاهيم الدولة".وبين الكاظمي، أن "الحكومة ترفض كل أشكال ترهيب المواطنين والاعتداء على القانون والدولة، والحكومة العراقية ماضية بالتعاون مع حكومة الإقليم في ملاحقة الجهات التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار".وأكد البارزاني بحسب البيان على "أهمية العمل المشترك لدعم الاستقرار وتعزيز الأمن".