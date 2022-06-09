طلب نيابي بالتحقيق في استمرار وكيل وزارة الصناعة بمنصبه

وقال الجبوري بحسب وثيقة وردت للسومرية نيوز، أنه "بالنظر لعدم إحالة "يوسف محمد جاسم الجنابي" والمكلف بمهام وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون التخطيط، إلى التقاعد لبلوغه السن القانوني وحسب ما اشار اليه بكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء، وكتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادية / دائرة تدقيق النشاط الصناعي، ولشموله باجراءات المساءلة والعدالة، حسب كتاب الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، وعدم شموله بامتيازات قانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات وتعديلاته بموجب كتاب مؤسسة الشهداء".وتابع، "لما تقدم، نطلب فتح تحقيق بالموضوع عن اسباب استمراره بالوظيفة لغاية الان ومدى بيان الاثار القانونية المترتبة على ممارسة اعماله الوظيفية لمخالفته احاكم القانون".