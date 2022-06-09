نائب: السبب الرئيس لأزمة المشتقات النفطية هو "التهريب والفساد"

وقال الخزرجي في بيان ورد للسومرية نيوز ان، "تهريب النفط في كركوك والمناطق الاخرى تتحمله وزارة النفط وذلك لعدم قدرة المسؤولين في الوزارة للحفاظ على ادارة ملف توزيع المشتقات النفطية في بغداد والمحافظات".وطالب الحزرجي، "الحكومة ووزارة النفط باعفاء المدراء العامين ممن مضى على تسنمهم لمناصبهم اكثر من اربع سنوات واستبدالهم بشخصيات كفوءة تتحمل مسؤولية الحفاظ على الثروة النفطية من الهدر الحاصل فيها نتيجة شبهات الفساد في مفاصل الوزارة".