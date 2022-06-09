الزيدي يكشف أسباب تصويت الإطار التنسيقي على قانون "الأمن الغذائي"

وقال الزيدي في تدوينة على تويتر تابعتها السومرية نيوز، إن "القانون الذي مرر أمس كان اعتراض الإطاريين عليه واضحا جدا منذ البداية" لكنها مُرر لأسباب منها، أن "الطرف الآخر يملك أكثر من نصف أعضاء البرلمان ضامنين لتمرير المشروع ومصرين عليه ، فضلا عن الضغط الشعبي والإعلامي بسبب أطرافٌ حاولت تأليب الجماهير البسيطة والمحرومة من خلال إضافة موضوع تعيين المحاضرين والعقود وغيرها من الأمور، كورقة ضغط على المعترضين على القانون".وتابع، "أما السبب الثاني، فهو حاجة المواطن لوجوب تمرير موازنة الغذاء والدواء والكهرباء وسط هذا الانسداد السياسي".وأدناه تغريدة الزيدي وتوضحيه لما أنجزه الإطار في القانون: