الصدر وبارزاني يبحثان تطورات الساحة السياسية

وقال ياسر عرفات، مستشار بارزاني، في تدوينة عبر تويتر تابعتها السومرية نيوز، إنه "تلقى اليوم الرئيس بارزاني اتصالاً هاتفيًا من سماحة السيد مقتدى الصدر، حيث تناولا آخر التطورات في الساحة السياسية".ويوم أمس، بحث رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، مع وفد رفيع من تحالف السيادة، آخر تطورات العملية السياسية في العراق.وقال مكتب بارزاني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "استقبل اليوم السبت 11 حزيران 2022 في مقره بمصيف صلاح الدين بمحافظة اربيل، وفدا رفيع المستوى من تحالف السيادة ضم رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ورئيس تحالف السيادة خمیس الخنجر".وقد تبادل الجانبان، خلال اللقاء، "وجهات النظر حول الوضع السياسي في العراق وآخر تطورات العملية السياسية الجارية".