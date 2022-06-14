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مصدر بالفتح: تصريحات الموسوي لا تمثل التحالف ولا تعبر عن سياسته
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الديمقراطي الكردستاني يعلق على تصريحات حامد الموسوي

سياسة

2022-06-14 | 05:34
الديمقراطي الكردستاني يعلق على تصريحات حامد الموسوي
5,613 مشاهدة

السومرية نيوز- بغداد

علق الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الثلاثاء، على تصريحات النائب السابق حامد الموسوي، التي أحدثت جدلاً بالأوساط السياسية.

وقال النائب عن الحزب، محما خليل في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "في الوقت الذي نحن فيه بأمس الحاجة الى التكاتف للخروج من الازمة السياسية، وخدمة أبناء الشعب العراقي، ظهر علينا النائب السابق حامد الموسوي في تصريح مؤسف أعاد الى اذهاننا الممارسات الدكتاتورية للنظام السابق".

وأضاف: "رغم ثقتنا بأن هذا التصريح يمثله هو وحده، ولا يمثل إخواننا بالمكون الشيعي وتحالف الفتح الذي ينتمي اليه الموسوي، لكن الحديث بهذا الأسلوب غير المقبول يكشف عن نيات مبيتة تجاه المكون الكردي والحزب الديمقراطي الكردستاني والزعيم الرئيس مسعود بارزاني، ويدفعنا الى التوقف عنده والتفكير به مليا".

وأشار إلى أن "الحديث عن استخدام القوة العسكرية بستة الوية على حدود إقليم كردستان، حديث خطير يساهم بتهديد التعايش السلمي بين مكونات الشعب العراقي، ويعبر عن منهجية لا تحترم القانون والدستور، وتهديم للديمقراطية في العراق التي كان ثمنها باهضا من دماء الشعب العراقي بكل مكوناته ومنهم المكون الكردي".

وأكمل: "باستطاعتنا الرد بنفس الأسلوب الذي تبناه الموسوي، ونذكره بالتاريخ والنضال الطويل الذي ناضله الكرد من اجل نيل حريتهم وكرامتهم وانتزاع حقوقهم، لذا فان هذه التصريحات لن ترهبنا، حيث كانت تجربتنا طويلة مع المخلوع صدام حسين ونظامه، الا ان اخوتنا وشراكتنا مع باقي المكونات العراقية، اكبر من هذا الخطاب المتطرف المؤسف".

وأوضح، أن "التطرف وتهديد السلم الأهلي عمل مخالف للقانون والدستور، ويحاسب عليه القضاء العراقي بأقصى العقوبات، ونحن في إقليم كردستان لا نسمح بتهديد السلم الأهلي، وسنحتفظ بحقنا باللجوء الى القضاء العراقي"، مشيراً إلى أن "هذا التصريح يحتاج الى توضيح رسمي من تحالف الفتح، الذي يجب عليه ان يبينه على الرأي العام".
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