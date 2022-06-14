صالح يؤكد على عمق العلاقات بين العراق والكويت

السومرية نيوز – بغداد

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، على ضرورة العمل والتنسيق المشترك مع الكويت من أجل إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.



وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل في قصر السلام ببغداد، السفير الكويتي لدى العراق سالم الزمانان بمناسبة انتهاء مهام عمله".

وبحسب البيان، أشاد رئيس الجمهورية بجهود السفير خلال فترة عمله في العراق من أجل تطوير العلاقات بين البلدين، متمنياً له النجاح في مهام عمله المقبلة"، مشيرا إلى عمق العلاقات الأخوية العميقة بين العراق والكويت، وضرورة العمل على تعزيزها نحو المزيد من التعاون في المجالات كافة، وبما يخدم مصلحة الشعبين والبلدين الشقيقين، والتنسيق المشترك من أجل إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة".

من جانبه، أكد السفير الكويتي التزام بلاده بدعم أمن واستقرار العراق، وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات نحو المزيد من أطر التعاون لما فيه مصلحة الشعبين الجارين.