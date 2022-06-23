تضمن فقرتين.. السومرية تنشر جدول أعمال جلسة البرلمان – عاجل

السومرية نيوز- بغداد

أعلنت رئاسة مجلس النواب، اليوم الخميس، جدول أعمال الجلسة الاستثنائية التي عقدها بحضور 202 نائب.



وتضمن الجدول الذي ورد لـ السومرية نيوز: "إكمال تعديلات وإقرار النظام الداخلي للمجلس، وتأدية اليمين الدستورية لبعض النواب".