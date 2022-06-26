اشادة إيرانية بدور العراق في إرساء التهدئة بالمنطقة

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير إلتقى رئيسي، في مستهل زيارته الرسمية الى طهران التي وصلها ظهر اليوم قادماً من المملكة العربية السعودية.وتباحث الجانبان، وفق البيان، "في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، وتنمية سبل التعاون في مختلف المجالات، وكذلك ناقشا أهم الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والتي تنطوي على قضايا تخصّ أمن البلدين الجارين واستقرار المنطقة".وجرى خلال اللقاء "التأكيد على دعم الهدنة في اليمن، وتعزيز جهود إرساء السلام فيها، كذلك التأكيد على أن يكون الحل السلمي للأزمة نابعٌ عن الإرادة الداخلية لليمنيين".وأشاد الرئيس الإيراني "بدور العراق، وجهوده في تقريب وجهات النظر وإرساء التهدئة في المنطقة، ما يعزّز من دوره وحضوره الإقليمي والدولي".