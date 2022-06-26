العزم يعقد اجتماعه الأول بحضور "أبو مازن"

وذكر المكتب الاعلامي لتحالف العزم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس تحالف العزم مثنى عبد الصمد السامرائي شدد على اهمية فتح باب الحوار مع جميع القوى السياسية"، مشيرا إلى ان "باب تحالف العزم مفتوح لباقي الكتل".ودعا المجتمعون، بحسب البيان إلى "اهمية استمرار الحراك التفاوضي مع الاطراف السياسية كافة بهدف الوصول إلى نتائج تسهم في تشكيل حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات".