في منزل العامري و"مام جلال".. اجتماعات مرتقبة للإطار التنسيقي والاتحاد الوطني وعزم في بغداد

السومرية نيوز – بغداد

كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني أحمد الهركي، اليوم الاثنين، عن اجتماعات مرتقبة ستعقد اليوم تضم الاطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني وتحالف عزم في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري ومنزل "مام جلال".



وقال الهركي في حديث للسومرية نيوز، ان رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني وصل الى العاصمة بغداد يوم أمس"، لافتا الى ان "طالباني لديه اليوم اجتماعات مع الاطار التنسيقي وتحالف عزم في منزل العامري ومنزل "مام جلال" لبحث تشكيل الحكومة المقبلة".

واضاف ان "طرح اسماء لمنصب رئيس الوزراء سابق لأوانه"، مشيرا الى ان "الاجتماعات ستتطرق ايضاً الى ملف منصب رئيس الجمهورية".

وفي وقت سابق أعلن الإطار التنسيقي تشكيل لجنة تفاوضية للحوار مع القوى الوطنية من أجل استكمال الاستعدادات المتعلقة بالاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة وطنية وذلك بعد إعلان نواب الكتلة الصدرية صاحبة أكثر مقاعد في البرلمان تقديم استقالاتهم.