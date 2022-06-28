Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اندلاع حريق داخل مخزن جنوب شرقي بغداد
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

القرارات الكاملة لمجلس الوزراء خلال جلسة اليوم

سياسة

2022-06-28 | 12:17
القرارات الكاملة لمجلس الوزراء خلال جلسة اليوم
3,264 مشاهدة

عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية الرابعة والعشرين برئاسة رئيس المجلس مصطفى الكاظمي، فيما تم اتخاذ جملة قرارات خلال الجلسة.

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "ترأس الجلسة الاعتيادية الرابعة والعشرين لمجلس الوزراء، تمت خلالها مناقشة الاوضاع العامة في البلاد، وبحث عدد من القضايا الاساسية لاسيما في الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية".

وأشار الكاظمي، الى "الظروف الاستثنائية التي تشكلت بها الحكومة الحالية، والتحديات التي واجهت عملها، وتركيزها على الجانب الخدمي فيما يخص احتياجات المواطنين، وآخرها كان وضع حجر الأساس لألف مدرسة في عموم العراق ضمن الاتفاقية العراقية الصينية، من مجموع ثمانية الاف مدرسة ستشيّد على ثلاث مراحل".

واستعرض رئيس مجلس الوزراء زيارته "الرسمية الناجحة الى كل من المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي تخللت مناقشات بشأن عددٍ من القضايا المشتركة فيما يخص الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي، ودور العراق في ترطيب الأجواء من أجل استقرار العراق وأمن المنطقة".

واستضاف مجلس الوزراء، وفق البيان، المكلف بإدارة وزارة الصحة، الذي قدّم تقريراً مفصلاً عن جائحة كورونا حيث تشهد البلاد موجةً جديدة تسببت بزيادة في أعداد الإصابات اليومية.

وأشار الى أن الحل الناجع يكمن في التزام المواطنين بالتدابير الوقائية، وأخذ اللقاح من المنافذ المعتمدة، وبيّن أن الوزارة هيأت جميع كوادرها ومؤسساتها الصحية ووفّرت المستلزمات الطبية اللازمة.

وناقش مجلس الوزراء عدداً من الملفات التي تخص عمل وزارة الصحة، بضمنها ما يخص تعيين ذوي المهن الطبية والصحية، وأصدر بشأنها القرارات الآتية:

أولاً/ تمويل وزارة المالية مبلغ (169423803000)دينار الى وزارة الصحة لتعيين ذوي المهن الطبية والصحية، والمشمولين بقانون التدرّج الطبي والصحي (6 لسنة 2000) وتعديلاته، من إجمالي المصروفات الفعلية وعلى مستوى الدولة أو وزارة الصحة، تنفيذاً للفقرتين (1، و2) المذكورتين في كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم بالعدد (1/1/15/2443) المؤرخ في 3 شباط 2021، المرافق ربط قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022).

ثانياً/ إقرار توصيات محضر الاجتماع (السادس والعشرين) للجنة الأمر الديواني (45 لسنة 2018) المعنية بوضع السبل والآليات والحلول اللازمة لإنجاز مشروعات المستشفيات العامة.

ثالثاً/قيام وزارة المالية بتمويل وزارة الصحة بمبلغ (45000000) دولار، خمسة وأربعون مليون دولار، لمشروع خدمات العناية المركزة لحديثي الولادة .

وأقرّ مجلس الوزراء توصيات لجنة دراسة واقع حال دخول البضائع والسلع وإجراءات إستيراد البيض والدجاج المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء (109 لسنة 2022)، لحماية المنتج الوطني بعد المناقشة والتعديل عليها من مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية رئيس اللجنة؛ ويُنفذ هذا القرار بدءًا من تاريخ 15/7/2022 .

وواصل مجلس الوزراء مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر بصددها القرارات الآتية:

أولاً/ تأليف لجنة برئاسة ممثل عن وزارة المالية، وعضوية ممثلين عن وزارات: (التخطيط والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية)، ومجلس الخدمة العامة الاتحادي، تتولى أخذ الاجراءات لغرض تحويل المحاضرين والإداريين والعقود والأُجراء وقرّاء المقاييس في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة، على وفق قرار مجلس الوزراء (315 لسنة 2019) المعدّل بقرار مجلس الوزراء (337 لسنة 2019)، وتعيين الأوائل وحملة الشهادات من الخريجين، وتُرفع توصياتها الى السيد رئيس مجلس الوزراء للبت فيها.

ثانياً/إقرار توصية المجلس الوزراي للطاقة (22 لسنة 2022) بحسب مايلي:

- تمديد مدة نفاذية قرار مجلس الوزراء (318 لسنة 2019) المعدّل الخاص بمادة الاسمنت نوع (جي) لغاية حصول المصانع العراقية على شهادة (API)، للحاجة الضرورية لتسميت الآبار، ولاستخدامات شركة نفط البصرة حصراً، وتحدد كميات الاسمنت المطلوبة من الشركة المذكورة آنفاً، شريطة توافر التنافسية في التجهيز.
» تابع السومرية على تليغرام، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
12:54 | 2022-06-28 12:54
12:43 | 2022-06-28 12:43
12:37 | 2022-06-28 12:37
المزيد
اعلان
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.