العراق ولبنان يتباحثان حول مؤتمر وزراء خارجية جامعة الدول العربية

بحث السفير العراقي حيدر البراك، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية اللبناني التحضير لانعقاد مؤتمر وزراء خارجية جامعة الدول العربية الذي سيعقد في بيروت.

وقالت السفارة العراقية لدى بيروت في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن البراك التقى في مقر وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب.



وتم خلال اللقاء، وفق البيان، "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها اضافة الى التطرق الى التحضير لانعقاد مؤتمـر وزراء خارجية جامعة الـدول العربية الذي سيعقد في بيــروت للـفترة مـن 1- 2022/7/2 ".