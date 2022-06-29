السامرائي والنجيفي يبحثان الملف السياسي والمناطق المحررة

بحث رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي ورئيس جبهة الإنقاذ الوطني السيد أسامة النجيفي الملف السياسي وأوضاع المناطق المحررة.



وقال تحالف العزم في بيان، إن "مثنى السامرائي رئيس تحالف العزم التقى رئيس جبهة الإنقاذ الوطني أسامة النجيفي في بغداد وبحثا الحراك السياسي وأهمية الحفاظ على الثوابت الوطنية في مسار تفكيك الأزمة الراهنة ومجريات التفاهمات السياسية بين الأطراف الوطنية وآخر المستجدات على الساحة العراقية".

وأكد الجانبان بحسب البيان "أهمية إشتراك جميع القوى في الحوارات الدائرة وضرورة إحترام جميع الآراء والتوجهات بهذا الصدد".

كما تناول الاجتماع "ملف استحصال الحقوق الخاصة بالمحافظات المدمّرة والعمل المشترك بهذا الخصوص لإنهاء ملفات النزوح وتعزيز ملف الخدمات والإستقرار الأمني".