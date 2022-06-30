الزيدي: هناك شخصيات مستعدة لعقد صفقة مع الشيطان للوصول الى سدة الحكم

رأى الأمين العام لكتائب الإمام علي شبل الزيدي، اليوم الخميس، أن هناك شخصيات مستعدة لعقد صفقة مع الشيطان للوصل الى سدة الحكم.

وقال الزيدي في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، ان "من تحديات عملية النهضة والاصلاح بالبلد، وجود شخصيات وكيانات أفرزها النظام السياسي الفاشل، لا تمتلك رؤية ولا مشروعا لبناء وطن".