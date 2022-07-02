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بحضور السفير العراقي لدى لبنان.. احمد الدليمي يلتقي نبيه بري

سياسة

2022-07-02 | 09:11
بحضور السفير العراقي لدى لبنان.. احمد الدليمي يلتقي نبيه بري
723 مشاهدة

التقى مندوب جمهورية العراق في الجامعة العربية السفير احمد الدليمي، اليوم السبت، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.

وقال مراسل السومرية نيوز، ان "مندوب جمهورية العراق في الجامعة العربية السفير احمد الدليمي، التقى اليوم السبت، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، بحضور السفير العراقي لدى لبنان حيدر البراك"

يذكر أن لبنان يستضيف اليوم السبت، الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب بصفته رئيس الدورة الحالية ل‍مجلس وزراء الخارجية العرب

وكان قد عقد مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وقال أبو الغيط خلال المؤتمر، إن الدول العربية تدعم استقرار لبنان ومفاوضاته مع صندوق النقد الدولي، كما تدعمه معنوياً لأننا لا نستطيع تقديم الغاز والكهرباء له.

وأضاف، أنه "تم مناقشة عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية بالاضافة إلى القضية الفلسطينية والمجاعة في الصومال".

من جانبه، أشار بوحبيب، إلى أن "الحكومة اللبنانية لن تقبل بوضع مخيمات للنازحين السوريين على الحدود اللبنانية السورية"، مبيناً أن "الإجتماع حمل تأكيد على تطبيق إتفاق الطائف مروراً باتفاق الدوحة إلى المبادرة الكويتية والإتفاق العربي".

وتابع بوحبيب: "كان هناك تعاوناً مع أمين عام جامعة الدول العربية وقد لمسنا إيجابية من الأخوة العرب لعودة لبنان إلى عافيته والنقاشات التي تناقلت ضمن الإجتماع أدت إلى مزيد من التقارب حول عدّة نقاط عربية ودولية".
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