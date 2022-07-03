الكاظمي متسائلاً: كيف للحكومة ان تعمل وتقدم الافضل بلا موازنة؟

السومرية نيوز - سياسة
أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، ان الحكومة مرت بظروفاً صعبة، حيث كان لها عامان من العمر، ومنها عام 2020 لم يكن فيه موازنة، وفي العام التالي 2021 توفرت الموازنة، والآن في عام 2022 ليس هناك موازنة.
وتسائل الكاظمي بحسب بيان لمكتبه الإعلامي ورد للسومرية نيوز، "كيف يمكن للحكومة أن تعمل وتقدّم الأفضل بلا موازنة؟"، مبينا ان "كل عام تتأخر فيه الموازنة يسبب تأخير من خمس إلى عشر سنوات في تقديم الخدمات".
وأضاف رئيس الوزراء، أن "الشعب العراقي ينتظر من الحكومة أن تقدم له الخدمات وأن توفر له فرص العمل"، مؤكداً أنه "من غير المعقول أن تبقى الحكومة مكتّفة وغير قادرة على الإنجاز؛ بسبب عدم وجود موازنة لعدم تشكيل الحكومة".