الكاظمي متسائلاً: كيف للحكومة ان تعمل وتقدم الافضل بلا موازنة؟

وتسائل الكاظمي بحسب بيان لمكتبه الإعلامي ورد للسومرية نيوز، "كيف يمكن للحكومة أن تعمل وتقدّم الأفضل بلا موازنة؟"، مبينا ان "كل عام تتأخر فيه الموازنة يسبب تأخير من خمس إلى عشر سنوات في تقديم الخدمات".وأضاف رئيس الوزراء، أن "الشعب العراقي ينتظر من الحكومة أن تقدم له الخدمات وأن توفر له فرص العمل"، مؤكداً أنه "من غير المعقول أن تبقى الحكومة مكتّفة وغير قادرة على الإنجاز؛ بسبب عدم وجود موازنة لعدم تشكيل الحكومة".