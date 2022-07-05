نائب مستقل: التنسيقي أخلف وعده ولن ندعم مرشحه لرئاسة الوزراء

وذكر الفهد خلال حديثه لبرنامج عشرين الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، إن "النواب المستقلين لا زالوا متمسكين بمبادرتهم"، مضيفاً أن "الإطار وبعد أن أصبح الكتلة الأكبر أخلف باتفاقه حول ترشيح شخصية من المستقلين لرئاسة الوزراء".وفيما شدد على ضرورة "ابعاد الفردية عن قيادة الدولة العراقية"، أكد أهمية عدم اختيار رئيس للجمهورية من المصوتين على انفصال إقليم كردستان عن العراق.وأشار إلى أن 40% من النواب المستقلين سيتحولون إلى المعارضة حال اختيرت شخصية حزبية إلى رئاسة الوزراء.