رئيس الجمهورية و"ابو مازن" يبحثان الأوضاع الخدمية والإدارية في صلاح الدين

وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل في قصر السلام ببغداد، أمين عام حزب الجماهير الوطنية أحمد عبد الله الجبوري ومحافظ صلاح الدين وكالة إسماعيل خضير الهلوب".واضاف البيان انه "جرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع الأمنية والخدمية والإدارية في المحافظة، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار، وبذل أقصى الجهود من أجل تقديم أفضل الخدمات إلى أهالي صلاح الدين وبما يحقق الاستقرار والازدهار وتعزيز جهود البناء والإعمار".