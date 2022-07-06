علاوي يصف الساحة السياسية بـ"الممزقة" ويؤكد: هناك فشل ذريع

وصف رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي، الأربعاء، الساحة السياسية بـ"الممزقة"، وفيما أكد وجود فشل ذريع في الوضع الوطني والسياسي، أشار الى أنه لا أمل بتشكيل الحكومة، كما لفت الى أن "التطبيع" مع اسرائيل بحاجة الى تقنين.

وقال علاوي خلال حديثه لبرنامج بالمختزل الذي تبثه السومرية الفضائية، "على الأكثر يتعطل النظام السياسي الحالي واليوم 9 أشهر بعد الانتخابات ولا أمل بتشكيل الحكومة"، معتبراً أن "هناك فشلاً ذريعاً في الوضع الوطني والسياسي تتحمله القوى السياسية".

وأضاف "اقترحنا مؤتمر للحوار الوطني غير مشروط وتقدمنا بمقترح لمجلس الحكماء"، مشيراً الى أن "المبادرة التي طرحناها واعية وتجيب على الكثير من الأسئلة".

ولفت الى أن "الساحة السياسية ممزقة وكيف يكون إجماع سياسي والحالة السياسية منقسمة والمسألة سائرة نحو التعقيد".

وبشأن ما كشفه السياسي فائق الشيخ علي عن تغيير في عام 2024، قال علاوي "من هي القوى الخارجية التي تمتلك القدرة على تغيير النظام"، مشدداً بالقول "هذا كلام تخويف ولا اعتقد فيه دقة ويخرج عن ناس عقلاء".

وبشأن جدل المصادقة على قانون تجريم التطبيع من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح والذي اثاره زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قال علاوي، "برهم صالح لم يفعل شيئاً وهناك استعجال في المواقف"، مضيفاً أن "برهم صالح كان رجل جيد ومنتج واستفاد من خبرات كبيرة ولديه خبرة طويلة ولا اعتقد لديه نوايا سيئة بقضية المصادقة".

واستدرك أن "التطبيع هو أصبح ضرورة لكنه ضمن مفردات وشروط في مقدمتها حل الدولتين"، مضيفاً "هو بحاجة الى تقنين".

وحول تشكيل الحكومة المقبلة بدون التيار الصدري، قال علاوي إن "الحكومة إذا تشكلت بدون الصدر لن تستمر".