العراق وايطاليا يبحثان التعاون الاقتصادي والعمل البيئي

السومرية نيوز – بغداد

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، مع السفير الإيطالي لدى العراق ماوريتسيو كريكانتي، التعاون الاقتصادي والعمل البيئي.



وقال المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس استقبل في قصر السلام ببغداد، السفير الإيطالي لدى العراق ماوريتسيو كريكانتي".

واضاف البيان، انه "خلال اللقاء، جرى التأكيد على أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية، وضرورة تعزيزها نحو آفاق أرحب تُحقق طموح وتطلعات البلدين، كما تمت الإشادة بالدور الذي تقوم به إيطاليا في دعم العراق".

وبحسب البيان، أكّد رئيس الجمهورية، أن "العلاقات العراقية الإيطالية وثيقة، ويجب تعزيزها عبر اللجان والتفاهمات المُبرمة، والعمل معاً لمواجهة التحديات المختلفة، وخصوصا مكافحة الإرهاب، وتعزيز التعاون الاقتصادي والعمل البيئي".