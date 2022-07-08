نينوى تنتظر من زيارة الكاظمي غداً معالجة 3 ملفات مهمة وبرلماني يوضح

وقال الشمري في حديث للسومرية نيوز، ان "اهالي نينوى ينتظرون من زيارة الكاظمي الى المحافظة يوم غد ان تكون ذات منفعة حقيقية لهم من خلال الاطلاع على المشاكل الفعلية التي تعاني منها وفي مقدمتها زيارة مطار الموصل ووضع حجر الاساس له كونه يعاني الاهمال وعدم العمل منذ سنين طوال رغم كثرة الوعود في هذا الملف".واضاف ان "الامر الاخر يتعلق في زيارة دائرة الصحة في المحافظة والاطلاع الميداني على بؤرة الفساد ومهزلة الوضع الصحي فيها وأن يتم حسم جميع الملفات في الجانب الصحي كونه ملف إنساني هام وينبغي ان لا تبقى الصحة بيد الفاسدين"، مشددا على ان "الملف الثالث والمهم قضية ازمة البانزين والتلكؤ الحاصل في معالجة هذا الملف ما انعكس سلبا على حركة المواطنين بين المناطق وقطع ارزاق العديد من المواطنين ممن يعملون في قطاع النقل".