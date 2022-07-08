تحرك برلماني مرتقب يخص الابادة الجماعية الايزيدية

السومرية نيوز – بغداد

اعلن النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، رئيس لجنة الخدمات النيابية، المهندس محما خليل علي اغا، انه سيقوم بجمع تواقيع من اعضاء مجلس النواب من اجل تصويت البرلمان بالاعراف بالابادة الجماعية الايزيدية.



وقال علي اغا في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "البرلمان الالماني اعترف بهذه الابادة، لينضم الى برلمانات الدول التي اعترفت بالابادة الجماعية الايزيدية"، داعيا البرلمان العراقي الى ان يحذوا حذوا البرلمانات العالمية التي اعترفت بالابادة الجماعية للايزيديين، اذ ان "البرلمان العراقي اولى من هذه البرلمانات بالاعتراف بالابادة الجماعية الايزيدية، فهو اعلى سلطة تشريعية بالبلد، وهو ممثل الشعب العراقي عامة والاقلية الايزيدية خاصة".

وعّد، ان "اعتراف البرلمان العراقي بهذه الابادة يرسل رسالة اطمئنان للايزيديين وباقي الاقليات الدينية ويمنحهم الثقة الدافع بالتشبث بارضهم، ويؤكد بان بلاد وادي الرافدين هو البلد الجدير باحتضان جميع ابناءه، اذ ان منح الحقوق ليس غريبا على العراق مهد الحضارة واول من شرع القوانين بالتاريخ".

واستطرد علي اغا ، ان "عدم الاعتراف بالابادة الايزيدية خطأ وخطيئة بعلاقات العراق المحلية والدولية وكذلك المنظمات ذات الطابع الانساني".