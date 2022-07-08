شخصيات حكومية وسياسية عراقية تعزي بوفاة رئيس الوزراء الياباني السابق

السومرية نيوز – بغداد

استنكر رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، عملية اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق، محذرًا من نتائج "العنف السياسي".



وقال الكاظمي في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، "نعزّي اليابان الصديقة حكومةً وشعباً وعائلة الفقيد، برحيل رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، ونستذكر مواقفه الداعمة للديمقراطية في العراق، ونشجب بأشد العبارات جريمة اغتياله الغادرة".

واضاف، ان "العنف السياسي مرفوض ولا ينتج عنه سوى الدمار والمآسي لتأريخ الشعوب".

فيما تقدم رئيس الجمهورية برهم صالح، بالتعازي بوفاة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي.

وقال صالح في تغريدة له تابعتها السومرية نيوز، "أشعر بالصدمة والحزن العميق لاغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، أتقدم بأحر التعازي لأسرته وشعب وحكومة اليابان في هذا الوقت العصيب".

وأدان رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، جريمة اغتيال رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي.

وقال الحكيم في بيان، ورد للسومرية نيوز، "نستنكر وندين جريمة اغتيال رئيس وزراء اليابان السابق (شينزو آبي) في تجمع انتخابي اليوم بإحدى مدن البلاد، ونشارك اليابان حكومة وشعبا مشاعر الحزن على فقدان هذه الشخصية السياسية البارزة".

وأضاف أن "خروقا كهذه وفي هذه المناسبات مدانة كونها تعرقل المسار الديمقراطي لأي بلد حر يعتمد صناديق الإنتخابات ورأي الشعب عمادا لمساره".

وحددت الشرطة اليابانية، في وقت سابق هوية المشتبه به في اغتال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، مشيرة إلى أنّه يدعى تيتسويا ياماغامي وهو عاطل عن العمل يبلغ 41 عامًا، حيث استخدم بندقية يدوية الصنع.

ونقل رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي إلى المستشفى عقب إطلاق النار عليه، خلال تجمع انتخابي الجمعة، في مدينة نارا، وفارق الحياة بعد ساعات متأثرًا بجراحه.

واستطاع المشتبه به الوصول إلى آبي على الرغم من وجود فريق حماية إذ أطلق عليه النار من مسافة بضعة أمتار، إذ أظهرت الصور في أعقاب إطلاق النار أن المشتبه به كان يقف خلف آبي مباشرة أثناء توجهه إلى منصة لإلقاء خطاب.