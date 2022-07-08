صالح يتلقى مكالمتين من الرئيس المصري وأمير قطر

وقال مكتب صالح في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "تلقى اتصالين هاتفيين من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة، جرى خلالهما تبادل التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، حيث عبرا عن خالص التهاني والتبريكات، داعين المولى عز وجل أن يمنّ على الشعب العراقي بالاستقرار والأمان والرفاهية".فيما أعرب الرئيس برهم صالح عن "خالص تهانيه، متمنيا للشعبين المصري والقطري الشقيقين دوام التقدم والازدهار".