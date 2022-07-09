الكاظمي من نينوى: يجب العمل على إصلاح النظام الإداري لرفع جودة الأداء

وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس الوزراء اجتمع بمسؤولي الدوائر الخدمية والإدارية في محافظة نينوى التي وصلها صباح اليوم في زيارة تفقدية، أول أيام عيد الأضحى المبارك".وأضاف البيان، أن الكاظمي "استمع إلى عرض عن سير تقديم الخدمات، وتنفيذ برامج الإعمار في المدينة، كما جرى الوقوف على أهم العقبات التي تواجه الواقع الخدمي وسبل الإسراع في معالجتها".وقال الكاظمي خلال الاجتماع: "أشعر بسعادة كبيرة ونحن نفتتح معاً عدة مشاريع، ونضع حجر الأساس لمشاريع أخرى، على أمل أن نفتتحها قريباً".وأوضح، أن "هذه الحكومة تميزت بأنها خدمية وحاولت أن تعمل بكل ما لديها من إمكانيات وموارد، للمضي بمشاريع استراتيجية للبلد".وأكمل: "سنستمر بقوة حتى آخر يوم من عمر هذه الحكومة في العمل لخدمة الوطن والمواطن... فخدمة الوطن والمواطن بالنسبة لنا نعمة وعبادة".وتابع قائلا: "أنتم مديرو دوائر خدمية وعليكم مسؤولية كبيرة في توفير الخدمات وتقديمها وتأمينها، وبإمكانكم تسهيل الكثير من العقبات أمام المواطنين".وأشار إلى أن "هناك بيروقراطية كبيرة داخل مؤسساتكم ودوائركم، والكثير منها غير ضروري وقابل للحذف لتسهيل أمور المواطنين".وأردف: "يجب أن تعملوا وتساهموا، وفق صلاحياتكم، على إصلاح النظام الإداري داخل دوائركم وتشرفوا على جميع الموظفين تحت إمرتكم، وترفعوا من جودة الخدمة والأداء".وبيّن أن "الإصلاح لا يأتي فقط من أعلى الهرم، بل في كثيرٍ من الأحيان حركة الإصلاح تنتقل من القاعدة إلى الطبقات العليا".وأكمل: "مرة أخرى، أبارك لكم هذا العيد، وأتمنى لكم ولنا عاماً مليئاً بالتوفيق في خدمة الوطن والمواطن بنحو أفضل".